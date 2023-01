Hajdú D. András szakmai életútja

Huszonhatszor nyert a Magyar Sajtófotó Pályázaton, kétszer a Pictures Of the Year International amerikai díját is neki ítélték. Nagybányán készült fotósorozata lett korábban a hazai verseny nagydíjasa. Az elmúlt tizenhét évben a világ számos pontján dolgozott, a pekingi olimpiától kezdve a New York-i jazzklubokon át a kongói esőerdőig. Most a herszoni fiú képével robbantotta fel az internetet.

Hajdú D. András angol irodalomból szerzett diplomát; szakdolgozatát az amerikai háborús fotográfiáról írta. Sokáig dolgozott fotóriporterként egy internetes lapnál. Később parlamenti tudósításokon portrékat készített, kulturális rendezvényekről tudósított, járta a vidéket. Angliába és a pekingi olimpiára is eljutott. Készített anyagot a Svájc-Magyarország közötti prostitúcióról, a nagybányai cigánytelepről, vagy a magát nyomornegyedbe kérő pécsi postásról is. Több multimédiás anyag is fűződik a nevéhez: forgatott például Miklósa Erika operaénekes életéről is. Jelenleg szabadúszó fotósként dolgozik, a Budapesti Metropolitan Egyetem fotóriporteri tagozatán óraadó tanár, és a Nikon magyarországi nagykövete. A magyar mellett a nemzetközi sikerek sem kerülték el, már mozgófilm kategóriában is jegyzik a nevét. Három alkalommal nyerte el a Pécsi József Ösztöndíjat, 2012-ben a Robert Bosch Alapítvány ösztöndíját, továbbá kétszer a Hégető Honorka multimédia nagydíját. 2013-ban elsőként lett Hemző Károly-díjas. 2018-ban Minőségi Újságírásért díjban részesült egy komplex multimédiás cikksorozatért. A hazai sajtón kívül olyan megrendelőknek fotózott már, mint a National Geographic, a The Telegraph, a Politico, a Forbes, a Bloomberg, az ENSZ, vagy a Tages Anzeiger.