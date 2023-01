Kolonics Péterné polgármester az önkormányzat közösségi oldalán számolt be arról, hogy a bírák pozitívumként emelték ki, hogy 2021-ben 30 fát ültettek az újszülöttek tiszteletére, ezt a projektet egy újabb gyermekliget kialakításával folytatták. Szerintük Csolnok erőssége a közösség nagy mértékű aktivizálásában rejlik, hiszen közösségi szemétszedésre, önkormányzati szervezésű takarításokra is vevők a lakosok, de a fiatalokat is be lehet fogni a közterület szépítésébe. A település tiszta, rendezett összképet mutat.

A zsűri értékelte azt is, hogy a Szent János parkban a szabadtéri színpadon kulturális eseményeket és ünnepségeket is szoktak tartani, míg a rendezvénypark pedig a falunap helyszínéül szolgál. Csolnokon ered a Janza-patak, számtalan kis, virágokkal díszített híd ível át rajta, a lakosok pedig öntözik, gondozzák a növényeket. A bírálók azt is kiemelték, hogy a helyiek környezettudatosan a csapadékvizet egy köbméretes tartályokban gyűjtik, melyet a locsolásra használnak fel. Végül a Bányászati emlékpark és a mellette található múzeumra is kitértek, melyet szintén rendezett és folyamatosan karbantartott területként említettek.