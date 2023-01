Megoldás

A Magyar Mezőgazdaság szerint a kutatók a projekt keretében arra vállalkoztak, hogy ősszel fűtési szándékkal összegyűjtik az utcákról és a közterületekről a megsárgult leveleket. A betakarított alapanyagot első körben szárítják, szellőztetik, őrlik, majd összepréselik, az így létrejött pelletet kazánokba rakják. A portál azt írja, hogy ezt a metódust olyan gazdaságokban végzik el, ahol kifejezetten az új technológia miatt kísérleti feldolgozósort is építettek. Kérdőjelek persze vannak, ugyanis ez az eljárás korántsem tökéletes, például nem léteznek még a levelek feldolgozásához szükséges speciális készülékek sem. Reichenbach lakossága és a kutatók vezetője, Norbert Döring is bizakodva tekint a jövőbe és úgy vélik, végső soron egy igazi alternatív fűtési megoldást forradalmasíthatnak. Egyébként már Magyarországon is egyre népszerűbb az úgynevezett komposztkazán, ami a szerves anyagok bomlásakor, illetve humusszá alakulásuk során keletkező hőt hasznosítja. Utóbbi technológia részben alkalmas a rezsiköltségek csökkentésére is.