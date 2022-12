Az ünnepek alatt is dolgoznak a Városüzemeltetési Iroda munkatársai Tatán, az Erzsébet Királyné téren, ahol fametszési, ifjítási munkák zajlanak. Boglári Zoltán, a városrész képviselője már többször is egyeztetett a teendőkről, mert szükségessé vált a korábbi viharok által megtépázott és veszélyessé vált ágak eltávolítása és a metszés.

Jelenleg is dolgoznak a szakemberek, akik egy emelőkosaras daru segítségével, speciális motorfűrészekkel, kötelekkel vágják le az ágakat és ifjítási céllal metszik a platánokat. A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy pár esetben nyárfák kitermelését is elvégzik, de ezeknél a korhadás annyira előrehaladott, hogy bár sokszor kívülről nem is minden esetben látható, de veszélyesek, így ki kell őket vágni.

Mivel a fakivágási és aprítási munkák folyamatosan zajlanak, így fokozott figyelemmel kell közlekedni azoknak, akik az Angolkertbe, vagy az Egység utcába mennek a téren áthaladva, akár személygépjárművel, gyalogosan vagy kerékpárral teszik ezt.