A Spar kommunikációs vezetőjétől megtudtuk, hogy az áruházak bezárásnak témaköre nem tekinthető extrém jelenségnek sem a SPAR esetében, sem a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektor egészét tekintve.

− A SPAR Magyarországnál üzleti gyakorlat a portfólió éves szintű eredményességi felülvizsgálata, melyből fakadóan több olyan évünk is volt már, amikor költséghatékonysági okokból áruházakat zártunk be − folytatta a kommunikációs vezető, aki az idei évben végzett felülvizsgálatokról is tájékoztatott bennünket.

− A megnevezett, tehát a Köztársaság úti áruházunk már nem működtethető eredményesen a továbbiakban, aminek következtében ezen üzletegységünk 2022. december 31-én lesz utoljára nyitva. Az érintett munkatársakat értesítettük a döntésről és minden kollégánknak ajánlunk állást más üzletegységeinkben − zárta szavait Maczelka Márk.