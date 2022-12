De nemcsak a födém okozza a gondot. Hiszen a karzat másik oldala teljesen épp. Az orgona felöli részt nem érte el a tűz.

- A villanyvezetékek is megégtek. Amennyire látni a rézvezeték megvan, de a műanyag leolvadt róla. A biztosítékot is lecsapta, így egyelőre nincs áram az egész templomban. Az istentiszteleteket vasárnap délelőtt tartjuk, így akkor nincs szükség világításra. Az épületben csak elektromos fűtés van, az is csak az leső padokban. De így most ez sem fog működni. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy megtartjuk az istentiszteleteket. A főkapu helyett a templom bal oldalán levő ajtón várjuk a hívőket. Az adventi időszakra tervezett programjaink pedig a gyülekezeti teremben lesznek - árulta el a tiszteletes.