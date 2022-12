– Kiderült, hogy a torony felöli karzat fölött bal oldalon ég a födém. Az oltás és a vizsgálatok miatt a tűzoltók a karzat fölött végül mindkét oldalon megbontották a födémet. Az oltáshoz használt víz pedig a padokat áztatta szét, még mindig folyik belőlük a víz - mutatta a károkat a lelkész, akinek azt mondták a tűzoltók, hogy feltehetően elektromos zárlat okozhatta a tüzet.

- Még várjuk a tűzvizsgálók szakvéleményét, de az oltásban részt vett tűzoltók szerint a templom egere megrághatta a vezetékeket, ami zárlatot okozott, a szikra pedig tüzet. A szakértők mondják meg azt is, hogy használható-e egyáltalán az épület, a biztosító szakemberét is meg kell várnunk a károk felméréséhez. Összehívtunk egy presbiteri ülést, ahol megvitatjuk a lehetőségeinket. Az biztos, hogy istentisztelet nem fog elmaradni, az ünnepre tervezett programokat is szeretnénk megtartani - szögezte le a tiszteletes.