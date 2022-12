Az egyik változás, hogy a polgármesteri hivatalban bevezették a négynapos munkahetet, melynek értelmében ugyan hétfőtől csütörtökig hosszabb a munkaidő. A péntek szabadnapnak minősül, így aznap nem kell fűteni az intézményt, ahol egyébként maximum 20 fok lehet. Döntöttek arról is, hogy április 15-ig átmenetileg zárva tart a Liszt Ferenc Művelődési Ház, a Népművészeti Alkotóház is, míg a könyvtárat, illetve a Lukácsi Máté Művelődési Házat – azaz a Kantint – energiahatékony módon működtetik.

Bánhidi László polgármester a település hivatalos oldalán külön kiemelte, hogy a Tokodi Mesevár Óvoda – Mini Bölcsődének, és az idősek klubjának üzemeltetése biztosított. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület továbbra sem vezet be lakosságot terhelő új helyi adót, illetve továbbra sem lesz a nagyközségben telek- és települési adó.