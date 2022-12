Minden évben más vírustörzsek okozzák az influenza-megbetegedéseket. Most többféle vírus is kering a levegőben, de a legtöbben még enyhébb légúti megbetegedéssel keresik fel a háziorvosukat. A Nemzeti Népegyészségügyi Központ (NNK) minden héten készít egy statisztikát a beteg számáról és az egyes vírustörzsek terjedéséről. A 49. heti jelentésben az is szerepel, hogy a megye Budapest után a másik legfertőzöttebb, s több megbetegedés egy meg nem nevezett Komárom-Esztergom megyei általános iskolában történt.

A virológiai vizsgálatok influenza A vírus jelenlétét igazolták. Az 50. héten szintén egyetlen jelentés érkezett az országban influenzaszerű megbetegedések halmozódásáról, mégpedig szintén Komárom-Esztergom megyéből. Egy meg nem nevezett gimnáziumban történt mintavételezés, s az egyik betegtől származó légúti mintában az elvégzett virológiai vizsgálatok szintén influenza A vírus jelenlétét igazolták.

Messze az országos átlag felett

Influenzaszerű megbetegedéssel legnagyobb arányban Komárom-Esztergom megyében, Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében fordultak orvoshoz. Az országos átlag felett van Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú-Bihar megyében is az esetek száma. Az előfordulások aránya leginkább Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyékben emelkedett. A megelőzésben fontos a gyakori kézmosás, a rendszeres szellőztetés és adott esetben akár a maszkviselés is. A szakértők arra is figyelmeztetnek: betegen ne menjünk közösségbe, és influenzaszerű tünetek jelentkezése esetén kerüljük az RSV-fertőzés szempontjából kiemelten sérülékeny 2 évesnél fiatalabb gyermekekkel, valamint a Covid–19 által veszélyeztetett 60 év felettiekkel történő érintkezést.

Az NNK friss adatai szerint akut légúti panaszok most főként a fiatalok, azaz a 0–14 éves gyermekek körében jelentkeznek. Ezzel egybecseng dr. Bense Tamás esztergomi családorvos tapasztalata, aki egyben csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos is.

– Az utóbbi hetekben valóban nagyon sok az influenzaszerű megbetegedés, főként az óvodás és a kisiskolás gyermekeknél. Természetesen a felnőtteket is érinti a betegség, s bár a Covid-fertőzöttek száma sem elhanyagolható, a legtöbben mégis légúti megbetegedéssel keresik fel a rendelőt. Dr. Bense Tamás hozzátette: ahogy ilyenkor lenni szokott, többféle vírus van a levegőben, jellemző tünet a kifejezetten magas láz vagy a kellemetlen, akár 2-3 héten keresztül tartó köhögés. Hozzátette: az esetek nagyobb része antibiotikum nélkül is gyógyul.

Dr. Bense Tamás szerint többféle vírus van a levegőben

Forrás: ripost.hu

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a megfertőződés esélyét a nagyobb ünnepi összejövetelek is jelentősen növelhetik. Igazán veszélyes időszaknak azonban a hagyományosnál hosszabb téli szünetet követő iskolakezdés ígérkezik. Az influenza elleni védőoltás az egyéni védelem növelése mellett a közösség védelmét is szolgálja. Érdemes tudni, hogy a védettség kialakulásához a vakcinázástól számítva nagyjából két hétnek kell eltelnie.