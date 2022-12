A tengeri esetében előfordultak földrészletek, amelyekről hektáronként 0,4 tonna termést törtek le. A megyei átlag így nem véletlen, hogy hektáronként nagyjából 2–3,5 tonna körül alakult mindössze.

A napraforgó esetében 1,5–2 tonna körüliek a hozamok. A tervezett őszi vetéseket is már régen elvégezték a gazdák. Ami most még kint „művelhető” az a szervestrágya kijuttatás, ám a nitrátérzékeny területeken ezt is csak november végéig engedélyezi a jogszabály.