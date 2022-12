A tata lövészdandár Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy 2022 utolsó dandársorakozóját tartotta meg a minap Tóth István ezredes. Az alakulat parancsnoka beszédében megköszönte az idei évben elvégzett munkát, és a kiemelt szolgálatteljesítést a tatai dandár állományának. Mint minden alkalommal, most is adtak át elismerések átadására, de előléptetésekre is sor került.