A tavaszünnepek alkalmából például ebben az esztendőben Hadrianus látogatását mutatta be a székesfehérvári Szabad Színház.

A tűzünnepeket nyáron rendezik meg, ahol többek között látványos törzsi táncokat is láthat a közönség. A szervezők minden korosztályt igyekeznek megszólítani, a gyerekek körében az állatsimogató és a Rippel Akadémia akrobatikai ugrócsíkja volt a legnépszerűbb.

Nemrégiben megépült a római kori villa, elkészült a múzeum és a látványkonyha is, amelyek teljessé teszik a programokat. Az eseményeken például rendszeresen készítenek római kori ételeket. A tűzünnepen Cseh Viktória, a menüsor összeállítója elmondta, sárgabarackos sertésragut kínáltak, köretnek zelleres köles készült, de tejfölös, túrós, kapros öntettel készült árpagyöngyöt és lepényt is lehetett kóstolni.

Ősszel szőlő- és borünnepre invitálnak, ahol izgalmas gladiátorbemutatót lehet megtekinteni. Nem maradt el a római kori esküvő sem, amely az ókori szokásokat elevenítette fel. A Gólyalábas Utcaszínház pedig A Nap és a Hold elrablása című izgalmas, különleges hangulatú történetet mutatta be a résztvevőknek. Később az ókori divatot is megismerhették a látogatók Vas Fruzsina jóvoltából.

A táborban a megnövekedett energiaköltségek miatt bevezetett takarékossági intézkedések részeként rövidített nyitvatartást vezettek be. Hétfőn és kedden zárva vannak, szerdától vasárnapig pedig 11-től 15 óráig várják az érdeklődőket.