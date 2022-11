Régi vásznon régi filmek – A környei művelődési ház is csatlakozott az Országos Rajzfilm Ünnephez, így a színházteremben a nap folyamán három mesét is láthattak az érkezők az országban is egyedülálló filmvásznon, amely egyidős az épülettel, azaz 1965-ben szerelték be. Délelőtt válogatást láthattak Bálint Ágnes rajzfilmjeiből, majd délben A kiskakas gyémánt félkrajcárja és A telhetetlen méhecske volt látható, s délután a Bogyó és Babóca-sorozatból a Tündérkártyák című alkotást nézhették meg az adventi vásár alatt az érkező gyerekek.