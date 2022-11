– Mindenképpen szükségünk van olyan fiatalokra, akik egyrészt a honvédvédelem ügyét magukénak érzik és éreznek magukban akkora kalandvágyat, hogy kipróbálják. Ehhez 21. századi feltételeket, eszközöket, infrastruktúrát igyekszünk teremteni. Úgy gondolom, hogy hamarosan eljutunk oda, hogy 21. századi kiképzést is fogunk tudni nekik biztosítani különböző szimulációs rendszereken is. De nem csak katonákat, hanem honvédelmi alkalmazottakat is, hiszen ezeket a rendszereket üzemeltetni is kell. Szükségünk lesz karbantartókra, informatikusokra is – árulta el az ezredes.