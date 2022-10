A Tatai Vadlúd Sokadalom közösségi oldalán számolt be arról, hogy a mögöttünk hagyott hétvégén a térségünkbe már meg is érkeztek az első nagylilikek. A szakemberek egészen pontosan 7 példányt kaptak lencsevégre a Ferencmajori-halastavaknál. Ezzel talán már ki is jelenthető, hogy megkezdődött a szezon.