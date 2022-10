Malom-, hántoló-, dobozoló és tésztagyártó gépet tudott beüzemelni tarjáni telephelyén az Interreg pályázati program segítségével a Vörös Tészta Manufaktúra Kft. A Tarjánban lévő gyárban üzemlátogatás és termékbemutató keretében ismerkedhettek meg az érkezők az új gépsorral. A programon részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő és Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág EGTC igazgatója is.

Vörös Géza tulajdonos, ügyvezető vezette körbe vendégeit az üzemen. Az üzletember már tizenhárom éve foglalkozik az alakor ősbúzával. Európa valószínűleg utolsó, erdélyi eredetű pelyvás alakorgabonája az elárasztott Bözödújfalu területéről származik. Ma már gondos kezek nyomán hazánkban is több száz hektáron terem. A kis üzem fejlesztését az ősbúza felhasználása indokolta. Hántológépet vásároltak, amely a pelyvát és a tiszta búzát tudja különválasztani. Osztrák gyártmányú malmot, amely háromféle lisztet őröl. Óránként akár 150-180 kilogramm feldolgozására is képes. Tésztagyártó és dobozoló gépsor is része a pályázatnak – tudtuk meg az ügyvezetőtől.

Családi manufaktúra - A családi manufaktúra 1987 óta foglalkozik tésztakészítéssel. A tulajdonosok ma is mindennap ott dolgoznak az üzemben. A családfő, Vörös Géza állatokat tartott, majd ezt követte a tésztagyártás, és a lovakra alapozva egy kis turisztikai vállalkozást is elindított feleségével, Vörösné Nusival. Ő volt az ötletgazda, aki annak idején meggyőzte a férjét, hogy a megtermelt tojások egy részét dolgozzák fel finom tésztának. Fiuk, Balázs a szállításokat és a raktározást végzi és irányítja. Lányuk, Nóri is részt vesz a döntések meghozatalában.

Elhangzott: a termékek 70-80 százaléka prémium csomagolású dobozban kerül a vásárlók elé. Az új beszerzésnek köszönhetően percenként akár 50-60 doboz is készülhet. A tésztagyártó gépsoron óránként akár 250-300 kilogramm tésztát is le tudnak gyártani. Hat szárítókamrában pihenhetnek a frissen előállított tészták 10-12 órán át. Ezután kezdődik a csomagolás. Az új gépparkkal már naponta 15-20 mázsa tésztát tudnak előállítani. A tésztagyár gluténmentes termékeiről is híres. Elkülönítve, az épület felső részén dolgoznak azok, akik ezeket a termékeket állítják elő.