Parkolni is alig lehetett, annyi család érkezett az egyesülethez, amely jövőre ünnepi majd fennállásának tizedik esztendejét. Mandel Géza, az egyesület elnöke elmondta, akár több ebbel is lehetett sétálni, az érdeklődők pedig a menhelyi kutyusok mindennapjait is megismerhették. Jelenleg több mint negyven ebről gondoskodnak, de pár macska is él a menhelyen, akik szintén felelős gazdára várnak.

Október 23-án a Monostori erődben negyedik alkalommal rendezik meg a komáromi hobbikutya szépségversenyt, amelynek nevezési díjait a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület kapja meg. A zsűriben Szalma József volt válogatott labdarúgó, dr. Vettel Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetője és Horváth János, a Ghymes együttes billentyűse kapott helyet.