Az arénába belépve úgy gondolta az ember, hogy már most egy esküvő varázslatos helyszínére csöppent. Gyönyörű menyasszonyi ruhák, ínycsiklandozó ételek és sütemények, pompásan megterített asztalkák fogadták az érkezőket. A színpadon pedig a legdivatosabb menyasszonyi és menyecskeruhákban vonultak fel a modellek. A hangulatot csak fokozta a profi táncosok pörgős bemutatója. Azt az ígéretet sugallva, hogy a nagy napra akár az ifjú pár is rophatja majd így a táncparketten.

Tudatosan készülnek a nagy napra

Adrienn és párja a menyasszonyi ruhákat nézegetve a 24 órának elmondta, hogy a jövő tavaszra tervezik az esküvőt. Nem lesz sok vendég, csak annyit hívtak meg, hogy igazán jó legyen a hangulat.

- Én tudatosan készülők már egy ideje az esküvőre. Beléptem a közösségi oldalon több esküvővel, vagy esküvőszervezéssel kapcsolatos oldalra, hogy ott is találjak újabb ötleteket. A kiállításra is konkrét tervekkel jöttünk, hogy élőben is megnézhessük az elképzeléseinket – mesélte a tatabányai menyasszony, aki elárulta, hogy a budapesti esküvő kiállításra is el fognak majd menni.

A vőfélyek munkájába is betekintést nyerhettek az érdeklődök. Sziporkázó szövegekkel, érdekes és vicces anekdotákkal mutatták be, hogy pontosan mi is a dolga egy vőfélynek, vagy ceremónia mesternek a lagzin.

Jakab Szilvia Barbara és Bikali Zoltán a kiállítás szervezői elárulták, hogy korábban egy esküvőmagazint adtak ki, aminek révén a szolgáltatókkal már jó kapcsolatot alakítottak ki. Amikor Tatabányán megszűnt a régi esküvő kiállítás úgy gondolták, hogy Tatára áthozva élesztik azt újjá.

– Átlagosan 300 pár, vagyis 600 fő érkezik úgy a rendezvényre, hogy regisztrálják magukat. Ők már ténylegesen szervezik az esküvőjüket. Vagy már megvan a dátuma a nagy napra, vagy már nagyjából tudják, mikorra tervezik. Főleg Tata, Tatabánya, Győr környékéről, Komáromból, de Budapestről is érkeznek, hiszen Tata csodálatos helyszíneket kínál az esküvők szervezéséhez. A szolgáltatók és a helyszínek visszajelzéseiből úgy látjuk, hogy az esküvői szezon ideje már kitolódott. Februártól egészen október végéig foglalják a párok az időpontokat – mondta Bikali Zoltán. A szervező házaspár azt is megosztotta velünk, hogy ők már az első esküvő kiállításuk után keltek egybe, így nekik is nagy segítséget adott a személyes tapasztalat, amit azon szereztek.