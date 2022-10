– Negyedikes koromban kezdtem el mazsorettkedni. Több csoportos versenyen is indultunk, ahol arany minősítést kaptunk. Rendszeresen voltak edzések és fellépések is. Nagyon szerettem a csapatot, a lányokat, de a kis miniszoknyás tornadresszes lány igazából nem én voltam. Mindig is sportosan, nadrágban, pólóban jártam. Úgy éreztem, hogy a súlyemelés az én igazi sportom – mondta az iskolás lány.

Korina hónapokon keresztül először csak a helyes technikát tanulta, apránként növelték csak az emelendő súlyokat nála. Ennél a sportnál egy rossz mozdulat is komoly sérüléseket okozhat a versenyzőnek.

Anyukája is féltve nézi lánya versenyeit, de úgy érzi, hogy Korina ebben a sportban találta meg magát, így támogatja lánya álmait. Korina pedig meghálálja a belé vetett hitet és bizalmat.

Imrő Dezső és Korina

Forrás: Veres Győző ST/Facebook

A székesfehérvári területi döntőn összesen 108 kilót emelt a magasba. Eddig ez a legjobb versenyeredménye. A lökése 62 kilogramm volt. Ez az, amikor a versenyzők először a vállukra rakják a súlyt és onnan kell a fejük fölé lökniük. A szakításban pedig 46 kilót tudott kinyomni. Itt már nehezítik, a földről guggolásból, egy mozdulattal kell a fejük fölé kinyomni a súlyt.

Készül a kontinensviadalra

Korina az edzője szerint nagyon gyorsan fejlődik. Ezért nem kisebb célt tűzött ki a fiatal lánynak, mint hogy jövőre már részt vegyen az ifjúsági Európa-bajnokságon. A mostani tudása ugyanis a 76+ kilós súlycsoportban megegyezik az Európa-bajnokság ötödik helyezettjével. Az edző szerint, ha Korina mindent belead a felkészülésbe, akkor jövőre megszerezheti akár a bronzérmet is.

– Most az edzés és az iskola tölti ki a hétköznapjaimat. Iskola után megyek az edzőterembe, ahol este 7-ig van edzés. Utána megyek haza és készülök másnapra az iskolába. Nem hagyom, hogy a jegyeim rovására menjen a sport. Készülök a középiskolai felvételire is. Egyelőre még nem döntöttem el, hogy hol szeretnék továbbtanulni, de érdekel az építészet és a gazdálkodás is – árulta el Korina.

Országos másodikként végzett

Múlt hétvégén tartották a harmadosztályú U 15-ös korosztály súlyemelő versenyét. Korina a korábbi székesfehérvári versenyen elérte a harmad­osztályhoz szükséges összes kiemelt 100 kilót, így részt vehetett a bajnokságon. Szerette volna a korábbi csúcsát megdönteni, vagyis többet kinyomni mint 108 kiló.

– Az első gyakorlat nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna és ez egy kicsit letört. Utána már nehéz volt száz százalékot adni. Végül szakításban 42 kilót tudtam kinyomni. Lökésből pedig összesen 63 kilót emeltem ki, azonban ezt végül elvették tőlem, mert a könyökömet behajlítottam. Ezért végül a lökés 57 kiló lett. Ezzel összesen 99 kilót sikerült kiemelnem, ami most a dobogó második fokára lett elég – mesélte Korina, aki 13 évesen állt helyt a 15–17 évesek között.