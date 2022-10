A községhez tartozó kegyhelyen, Péliföldszentkereszten három napot töltött el együtt huszonnégy hivatását kereső 18–35 év közötti fiú és lány az Úton a szalézi családdal elnevezésű program keretében. Többek közt beszélgethettek a család hazánkban is jelen lévő néhány olyan tagjával, akik a szalézi lelkiséget családosként vagy egyedülállóként, illetve megszenteltként élik meg. A találkozón képviseltette magát az alapításának 150. évfordulóját az idén ünneplő Don Bosco Nővérek közösség is. A névadó a szalézi közösség alapítója.

A Szaléziak.hu híre szerint a nyitónap játékos feladatokkal színesített ismerkedéssel kezdődött, szentségimádással folytatódott. A teaházzal, társasjátékkal zárult este zárógondolatai során Kirner Zoltán atya többek közt arról szólt, hogy nagy boldogság és béke tölti el azokat, akiknek sikerült rátalálniuk szeretett hivatásukra.

A másnap délelőtti folytatásban a fiatalok a szalézi család több tagjával is találkozhattak, rövid előadást hallgattak meg, csoportokban beszélgethettek a hivatáskeresést segítő és gátló tényezőkről, például a megkülönböztetésről. Az ebéd előtti szentmisét Kukuczka Róbert atya mutatta be. A délutáni műhelyfoglakozások témái között szó volt a családos hivatásról is. Este Kovács Sándor diakónus atya táncházba invitálta a fiatalokat.

A zárónapon, az egyéni elmélkedést követően, mindenki elmondhatta, hogy milyen volt számára a találkozó, sikerült-e tennie egy lépést hivatása felfedezésében, elfogadásában. A háromnapos együttlét szentmisével zárult. Az Úton a szalézi családdal program második lépésére februárban várják a 18 35 éves fiatalokat Péliföldszentkereszten.