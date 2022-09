Eredetileg a Kölcsey kamaratermében lett volna a filmvetítés, de a hatalmas érdeklődés miatt az épület színháztermében jobbnak látták megszervezni az eseményt. Csaknem kétszázan voltak kíváncsiak a Nem tűntem el című előadásra, ami 2014-ben készült Richter Gedeon halálának 70. évfordulójára.

Különlegessége abban rejlik, hogy egy klasszikus dokumentumfilm helyett neves magyar színészek kalauzolják el a nézőt a XX. századi Magyarországra, korhű jelmezekkel és környezettel bemutatva Richter Gedeon életét, és az ő máig meghatározó hagyatékát.

A filmbemutatót közönségtalálkozó követte, melynek vendége a film főszereplője, Rudolf Péter volt. A Jászai Mari-díjas népszerű színésszel – aki egyébként 13 éve az Egészségváros program fővédnöke – Takács Tímea, a házigazda intézmény igazgatója beszélgetett.

Háromszáz forintot ért a mozi - Richter Gedeon 1872-ben született. Alig 30 év múlva megalapította az ország első modern gyógyszeripari vállalatát, és nevét néhány évvel később már a világ csaknem száz országában ismerték. Az Egészségváros több mint tíz évvel ezelőtt indult. Az oroszlányi közönség mozi-kártyát kapott a filmvetítésen, aminek 300 forint értékű pontjait a szombati rendezvényen rögzíthetik, ezzel is növelve a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3,5 millió forint értékű alapadomány összegét, mely az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet betegbehívó rendszerének kiépítését támogatja. Szombaton több mint 30 térítésmentes szűrővizsgálat lesz a Szent Borbála téren.

A művész beszélt a film forgatásának részleteiről, egyebek mellett arról is, hogy 20 évet öregedett két óra leforgása alatt annak érdekében, hogy megszemélyesítse az akkor már hetvenes éveiben járó Richter Gedeont. Elmondta, hogy személyesen is találkozott Richter Gedeon unokájával, Andreával, és meghatóan idézte fel szerepét, mely színészként és magánemberként is nagy hatást gyakorolt rá.