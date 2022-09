A résztvevő fiataloknak nem volt könnyű dolga, hiszen szellemileg és fizikailag is kiváló formában kellett lenniük ahhoz, hogy könnyen vegyék az akadályokat. A feladatok között szerepelt tájfutás, de katonai gépjárművet is kellett tolniuk a résztvevőknek. A honvédelmi totó történelmi, katonai ismereteket tartalmazott, és az akadálypályával is meg kellett birkózni. Ezeken kívül volt még kézigránát hajítás, sebesült szállítás, légpuska lövészet, elsősegélynyújtás, katonai tereptan és fegyveres váltófutás. Bakos Sándor alezredes lapunknak elmondta, huszonkét csapat csapat vesz részt a versenyen a megyei általános és középiskolákból.

– A gyerekek nagyon jól érzik magukat itt – hangsúlyozta az alezredes. – Jó lehetőség ez nekik arra, hogy olyan versenyszámokat próbáljanak ki, amelyekkel nem minden nap találkoznak. A feladatok katonai képességekre, erőnlétre, gyors gondolkodásra, csapatmunkára épülnek. Ez utóbbi rendkívül fontos az összes állomásnál.

Az általános iskolások közül az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola Gárdonyisok(k) csapata szerepelt a legjobban. Második lett a Baji Szent István Német Nemzetiségi Iskola, a harmadik helyre pedig a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskola ért fel. Különdíjat kapott a felvidéki szentpéteri iskola csapata és a Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola, utóbbiak teljesítették legjobban az akadálypálya feladatot.