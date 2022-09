A karantén természetesen megnövelte az internethasználatot is, amely a duplájára ugrott. A baj csak az, hogy a járvány fő hullámának lecsengése után is a neten lógnak sokan. Ennek ékes bizonyítéka egy Facebook-használatot mérő kutatás, amely szerint a magyarok fele a közösségi oldallal fekszik és ébredés után is az első dolga a mobil után nyúlni.

Ez a szakember szerint a drogfüggőséghez hasonlatos. Ráadásul a különböző alkalmazásokban mások által prezentált hamis álomvilág önértékelési zavarokhoz vezet, a likeverseny szorongáshoz vezet, a netes zaklatás pedig a legifjabb korosztályt sem kíméli. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egyetlen fotó, vagy videó egy egész életet tönkre tehet. És hiába van a gyerekek körében Facebook-exodus, mindig van egy újabb alkalmazás, ami éppen divatos.

Jelenleg a Tik Tok pörög, ahol már régen nem igaz, hogy 15 perc kell a világhírhez, bőven elég 15 másodperc is. Az influenszerek pedig órási hatással vannak mindenkire. Például elég egy kólásüveget arrébb raknia az Instagramon csaknem félmilliárd követővel rendelkező Cristiano Ronaldónak, máris megmozdul a tőzsdei árfolyam.

Nem megy le a Covid-háj - Dr. Zacher Gábor beszélt arról is, hogy Magyarországon sokan késsel és villával ássák meg a saját a sírjukat. A lakosság hatvan százaléka ugyanis túlsúlyos, vagy elhízott. Sokszor nem is a test eszik, hanem a lélek. Ezt bizonyítja, hogy egyes statisztikák szerint átlagban öt százaléknyit hízott a lakosság a járvány ideje alatt. A bezártság, a bizonytalanság, a betegségtől, vagy a közeli fegyveres konfliktus következményeitől való félelem mind stresszfaktorok, amit rövid távon lehet enyhíteni az indokolatlan mennyiségű táplálékbevitellel. A szakember elmondta azt is, senkinek sem lehet újdonság, hogy az elhízás számos egészségügyi problémához vezet. De ki kell azt is mondani, hogy a Covid-fertőzés hazai halálozási adatainak magas számában is közrejátszottak az egészségtelen módon magunkon viselt pluszkilók.

Dr. Zacher Gábor külön kitért az örökzöld alkohol problémára is, hiszen ez az egyik legősibb szorongásoldó. Nem meglepő, hogy az alkoholos italok értékesítése is kilőtt már az első hullám alatt is, ráadásul az otthoni pálinkafőzés egészségügyi következményeit nem is nagyon lehet mérni, csak érezni. Például az alkohol okozta egészségkárosodás okán az egészségügyi hálózatunkban. A toxikológus szerint az utánpótlás is adott, hiszen a fiatalkorú fiúk alkoholfogyasztó „versenyében” a listavezető dánokkal szoros küzdelemben másodikak vagyunk, míg a magyar lányok a negyedikek az európai rangsorban. Megdöbbentő, hogy a magyar férfiak 31 százaléka súlyos alkoholproblémákkal küzd. A cigaretta sem megy ki a divatból, de az különösen ijesztő, hogy a tiltása ellenére népszerű, eldobható Elf Bar hosszabb távú hatásairól nem igazán tudunk még semmit.