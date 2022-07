A főtéren megtartott sajtótájékoztatón elsőként Hernádi Ádám köszöntötte a jelenlévőket, aki elmondta: büszke arra, hogy idén is a város a házigazdája a többnapos rendezvénynek. Egyedülállónak nevezte a fesztivált, amit egyben értékalkotó programsorozatnak is nevezett. A település polgármestere úgy véli, hogy a tavalyihoz képest több látogató várható, így Esztergom három napra kiteheti a megtelt táblát. Külön örül annak is, hogy a szervezők a helyi szolgáltatókkal, városi cégekkel is együtt dolgoznak, és kiemelte azokat a helyi fiatalokat is, akik munkát vállalva járulnak hozzá a fesztivál sikeréhez.

Hernádi Ádám felidézte, hogy múlt szombaton az Klímapolitikai Intézet szervezésében mintegy százötven önkéntes szedte össze a hulladékot a kánikulában a Palatinus-tó partján. Bízik benne, hogy jövőre még kevesebb szemét lesz a területen és arra biztatott mindenkit, hogy látogassanak ki a csütörtöktől szombatig zajló MCC Fesztre.

Szalai Zoltán, a rendezvény főigazgatója, a Mandiner hetilap főszerkesztője a tájékoztató alkalmával kiemelte, hogy a város történelmi, illetve kulturális háttere miatt nem is lehetne jobb helyszíne a fesztiválnak Esztergomnál. Kiemelte, hogy a Duna menti település mégiscsak a magyarországi szakrális világ középpontja, amely a három nap erejéig a fiatal tehetségek számára fővárossá válik. Ismertette, hogy a koncertek mellett olyan szakmai előadásokat, beszélgetéseket is hallgathatnak az érdeklődők, amelyekre máshol nem lenne lehetőség.