Ugyan júliusban a komáromi Selye János Kórházban megszűnt az oltópont, de a hónap második hetétől péntekenként lesz oltási akciónap a kórházi oltópontokon. Például a Szent Borbála Kórházában minden pénteken 14-19 óra között van erre lehetőség, akár időpontfoglalással, akár előzetes regisztráció nélkül is. Emellett az oltás továbbra is kérhető bárhol a háziorvostól, házi gyermekorvostól is.