– A jelenlegi eseményeket is munka előzte meg. Milyen közösségszervezési munkát végeztél az eddigiekben?

– Az újraalapítás óta tagja vagyok a tatabányai DÖK-nek, azóta is részt vettem a legtöbb program szervezésében. 2021 októberétől vezetőségi tag lettem, egészen pontosan a külső kommunikációért felelős vezetőségi tag, ami azt jelentette, hogy én kezeltem a közösségi média felületeit. A Keribe járok, ahol szintén diákelnök-helyettes vagyok és több iskolai rendezvény lebonyolításában segédkeztem. A legbüszkébb a mazsolaavatóra és a farsangi bálra vagyok.

A város diákönkormányzata a Földi Imre sportcsarnokban tartotta az eseményt (Forrás: Beküldött)

– Ezzel is szeretnél foglalkozni a jövőben, hiszen a rendezvények világában képzeled el magad.

– Rendezvényszervezéssel szeretnék foglalkozni, mert szeretem a kihívásokkal teli feladatokat, csapatban dolgozni. Jellemző rám, hogy nem adom fel egykönnyen, tehát mindent a legjobb tudásommal igyekszem megoldani, így nem maradhat megoldatlan feladvány. Ezenfelül nagyra tartom a kreativitást, nem csak magamban, hanem más emberekben is és törekedni fogok, hogy a csapatom tagjaival együttesen meglepjük a tatabányai ifjúságot. Egyebek mellett ezért is gondolom úgy, hogy a rendezvényszervezői munka megfelelő lenne számomra.

Németh Lilien vette át a leköszönő polgármester, Kerekes Máté István helyét (Forrás: Beküldött)

– Hogyan zajlott a választás?

– A választás rendben zajlott. Két rátermett versenytársam volt, akikre társként és nem ellenségként tekintettem. A választás eredményétől függetlenül is szeretnék velük a jövőben együtt dolgozni. Mindemellett nagyon nagy boldogsággal tölt el, hogy engem választottak meg diákpolgármesternek. Óriási a felelősségem, de kellő önbizalommal és alázattal vágok bele a feladatokba.

– Mik a legfőbb céljaid?

– A célom minél több diákot bevonni a diákönkormányzat életébe és munkájába, a diák­élet fellendítése itt Tatabányán. Nagyon sok programot szeretnék szervezni, ahol mindenki jól érzi magát és egyúttal tanul és fejlődik.

Komoly hitvallással rendelkezik – Számomra ez nem egy pozíció, hanem olyan szolgálat, amit az elmúlt időszakban tagként nagyon nagy örömmel végeztem. Úgy érzem, szívből oldottam meg minden rám bízott feladatot. Továbbá a hitvallásom a szociális segítségnyújtás, ezért már támogattam az ebrendészeti telepet. Jó kapcsolatot ápolok a nyugdíjasklubbal a KPVDSZ művelődési házban. A jövőben szeretnék támogatni hátrányos helyzetű diákokat – mondta lapunknak Németh Lilien, a frissen megválasztott diákpolgármester.