A sportág nagy egyénisége volt itthon, szinte a kezdetektől aktív részeseként a darts magyarországi fejlődésének. Rozi rendezte például az első öt Hungarian Opent, az egyik legrégebb óta hivatalában lévő klubelnök volt. Roznai Istvánt a Magyar Darts Szövetség saját halottjának tekinti. A Sport Hotel Darts Club vezetőjeként számos versenyzőt juttatott el a magyar válogatott keretébe, országos bajnokságokra, de saját rendezvényeket is szervezett a sportág résztvevőinek. Így lehetett Tatabánya és Várgesztes is az otthona a Darts Világ Kupa versenyeknek, amelyeken a külföldi profik között a tatabányai fiatalok is komoly szerepet kaptak.

Rozi a szerkesztőségünk megbecsült és szeretett tagja volt egészen haláláig. Odaadó férj és apa, hűséges barát volt. Isten nyugtasson, Rozi!