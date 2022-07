Oláh Gábor, a Vöröskereszt területi vezetője köszöntötte a megjelenteket a molaji kollégiumban. Ez az egyik helyszín, ahová a háború elől menekülőket elhelyezték a városban. Arról beszélt, az SK ON egy bizonyos összeggel támogatta a Vöröskereszt helyi szervezetét, amelyet azon ukrán menekültek javára használhatnak fel, akik Komáromban vannak. Dr. Bognár Ferenc, a Vöröskereszt megyei elnöke felidézte, februárban olyan helyzet alakult ki Ukrajnában, amely a mai napig érezteti hatását.

Hazánkba nagy számban érkeztek menekültek, csaknem 800 ezren. Közülük 120 ezren jelenleg is országunk területén élnek. Soha nem látott társadalmi összefogás kezdődött, az ország lakossága és a gazdasági szervezetek részéről.

– mondta.

Folyamatosan érkeztek az adományok a karitatív szervezetekhez, így a Vöröskereszthez is, ezeket pedig igyekeztek a leghasznosabban felhasználni, ennek egy példája volt a hűtőszerkények beszerzése, amely az itt átmeneti otthon talált menekültek életét kényelmesebbé teszi.

Az SK ON részéről ketten is ott voltak az átadón. Kim Nayeong és Kim Duhong. Utóbbi hangsúlyozta, a vállalat nagyon fontosnak tartja a közösség segítését és a társadalmi felelőségvállalást. Hozzátette, bíznak abban, hogy hasznos lesz az adomány, annak ellenére, hogy nem nagy összegről van szó. Arra is kitért, a jövőben is folytatnák az együttműködést a Vöröskereszttel, hiszen szívesen támogatnák a menekülteket és a komáromi közösséget is.