A település közösségi oldalán feltűnt egy bejegyzés, amely szerint önkénteseket és/vagy vállalkozókat keresnek, akik besegítenének a helyi önkormányzatnak a tardosi zöldfelületek karbantartásában. A felhívás hátteréről Csabán Bélát, a község polgármesterét kérdeztük, aki elmondta, hogy erre a feladatra állandó munkatárs jelenleg nincs, férfi közmunkása is csupán egy van a falunak. A korábbi években hárman-négyen látták el ezt a feladatot.

– Ez akár eredményként is felfogható, hiszen ez azt is jelentheti, hogy az érintett aktív korúaknak sikerült visszatérni a munka világába, viszont jelen helyzetben a falura nézve igen negatívan hat, hiszen a községnek nagy problémát okoz a humán erőforrás pótlása – emelte ki Csabán Béla, hozzátéve, az belátható, hogy a fűkaszálás nem kimondottan női dolog.

Ez a tevékenység lényegi és meghatározó tavasztól őszig a faluban, hiszen erre napi szinten kell ember. Nagy gondot jelent, hogy a szerényebb költségvetéssel bíró önkormányzat nem versenyképes a fizetések terén, és ezt a munkát folyamatosan vállalkozóval elvégeztetni viszont nem fér a büdzsébe.

– Így jött az ötlet, hogy meg kell próbálni a lakosságot bevonni a feladatba. A község közösségi oldalán hoztuk nyilvánosságra a kérést. Gyors volt a reagálás is. Jó néhányan ragadtak fűkaszát, tolták a fűnyírót, és még olyan is akadt, aki a klasszikus kaszával végezte az önként vállalt „fűpusztítást”. A képviselők is úgy gondolták, hogy illik beszállniuk és példát mutatniuk – jegyezte meg a polgármester.

A társadalmi munkára volt, aki a közösségi oldalon jelentkezett, volt, aki felhívta telefonon a polgármestert, volt, aki egyszerűen csak nekiállt és lenyírta a hozzá legközelebb eső közterületen a gyepet. Csabán Béla azoknak, akikről volt információ, személyesen, de a település közösségi oldalán – ahol fotókkal illusztrálták az elvégzett munkát – megköszönte minden egyes segítőnek a munkáját.

Közfoglalkoztatás - A közfoglalkoztatás, más néven közmunka speciális munkaviszony, amely próbálja elősegíteni, hogy a munkaerőpiacról kiszorult álláskeresők sikeresen be- és visszakerüljenek az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatók, mint a települési önkormányzatok, központi támogatást kaphatnak, hogy átmeneti munkalehetőséget biztosítanak a hosszú ideje sikertelenül állást keresőknek. Jelenleg a „közmunka” kifejezést a „közfoglalkoztatás” értelemben használjuk. Az jó jel, hogy egyre kevesebb a közfoglalkoztatott, mert az azt is jelenti, hogy többségük alkalmazásban áll.