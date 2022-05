Komáromban ezúttal a Csillagerőd adott otthont a mulatságnak. Annyian érkeztek, hogy parkolóhelyet is alig lehetett találni. A bejárat közelében a kicsik bepattanhattak a tűzoltóautóba, de a tatai dandár járműveit is megnézhették. Ezen a helyszínen a gyerekek ügyességi pályát is teljesíthettek. Ádáz zoknicsatát vívtak egy következő állomáson, a színpadokon is folyamatosak voltak a programok. Lovagi hétpróba, csokigyáras előadás és bűvész szórakoztatta a közönséget, később pedig Szalóki Ági is fellépett. A Vöröskereszt és a múzeum is kitelepült a rendezvényre, utóbbi helyszínen lehetett régészkedni, kézműveskedni. Az állatsimogatóban nyuszi, kecske, malacka, különféle szárnyasok várták az apróságokat. Sorra készültek a csillámtetkók, az arcfestések, valamint fajátékokat is ki lehetett próbálni.