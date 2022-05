A Magyarországi Tájházak Szövetsége kezdeményezésére szervezte meg a település a Nyitott Tájházak Napját. A házigazda a Búzavirág Nyugdíjas Klub volt, s annak vezetője, Lenti Józsefné. Az eseményre meghívták azokat, akik már nem itt élnek, de ezer szállal kötődnek a településhez. Falusétára invitálták a résztvevőket, megtekintették a község emlékhelyeit, műemlékeit. A Tájházat Nieszner József polgármester mutatta be, a Református Templomról Papp László lelkipásztor beszélt, s a kertben lévő Trianoni Emlékműnél Vörös Géza a magyarság együvé tartozásának fontosságáról szólt.

A községháza előtt beruházásokról, az önkormányzat előtt álló feladatokról hallhattak, majd a Szent László Katolikus Templomban Csík Mária Rita egyházközségi képviselő mondta el a műemlék keletkezését, történelmi funkcióit. Ellátogattak Magyary Zoltán kopjafájához is, ahol a nemzetközileg is elismert kiváló közigazgatási tudós és tanár munkásságáról hallhattak, majd a kultúrotthonban megvendégelték a csoportot. Helyi hagyománnyal is ismerkedhettek: Tóbiás Lajosné a téli esték toll- és kukoricafosztásairól is beszélt, s annak sokoldalú felhasználásáról. Majd előkerültek a házi készítésű finomságok és kézműves alkotások is.