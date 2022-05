A népművészeti eseményről Szegvári Ildikó, a népművészeti központ szakmai igazgatója elmondta: a hétvége a hagyományőrző csoportoknak, testvértelepülési ének-, zene- és táncegyütteseknek kínált találkozási lehetőséget.

– Az idei évben népzenei, néptáncos villámcsődületek során bakonyi, mérai és kupuszinai hagyományőrző csoportok mutatkozhattak be, amelyek hazánk tájait és magyar ajkú tájak hagyományait hozták el a megyeszékhelyre. Teret adtunk még Tatabánya testvértelepüléseiről érkező együttesek műsorainak is: érkeztek hozzánk Székelyudvarhelyről, Selmecbányáról, Tiszapéterfalváról, Będzinből, Aalenből és Hollolából is. Most is megtartottuk a Komárom-Esztergom megyei néptánc és népzenei együttesek gálaműsorát is. A fesztivál célja minden évben a tradíció és a modernitás ötvözetével szórakoztatni az idelátogatókat – tette hozzá.

A három nap folyamán megtartották még az Örökség Gyermek és Ifjúsági Néptánc Fesztivált és Szólótáncversenyt, a VIII. Gerzanics Magdolna népzene és népi énekversenyt és dalostalálkozót, valamint a Karéjos felnőtt- és szenior-néptánctalálkozót is.