Nehézséget okozott, hogy a talaj ingoványos, nem megfelelő teherbírású, ezért ki is kellett több helyen cserélni. A projektvezető a beruházás kapcsán annak összetettségét emelte ki, hiszen a vasútépítéstől a patakok elvezetésén át útépítés és forgalomtechnikai feladatok megoldása is tarkította a tevékenységüket.

Útfelújítások is zajlanak majd - – Az építkezés jelentősen megváltoztatja Tatabánya közlekedését – mondta Szücsné Posztovics Ilona polgármester. Az ipari park felőli forgalom gyorsabban, ütemesebben oszlik majd szét. A Bánhidai körforgalomnál a Polacsek utca felé lesz lehetőség átkelni a csaknem kilencszáz méter hosszú aluljárón és eljutni Újvárosba. Az aluljáró egyik oldalát járda és kerékpárút is szegélyezi. Kiemelte: a Turul utca egyik szakasza az idén elkészül. Jövőre tervezik a jelzőlámpák kiépítését. Az aluljáró Sárberki oldalán több csomópontot is át kell építeni – körforgalommal, vagy jelzőlámpákkal tehermentesítve a várható többletforgalmat. Az Ifjúság út lesz a következő, amelynek az állapotán majd szükséges javítani.