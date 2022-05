A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár alárendeltségébe tartozó 101. Tüzérosztály nemrégiben kezdte meg saját, éleslövészettel egybekötött gyakorlatát a Központi Gyakorló- és Lőtéren, Hajmáskér körzetében. Az alegységek a közúti átcsoportosítás után hajtották végre a lövészet előkészítését. Ezeken a napokon az osztály munkáját színesítette, és a nemzetközi együttműködést erősítette a NATO eVA keretein belül az amerikai 2. Páncélos Felderítő Ezred (2CR) kijelölt alegységeivel való közös tűzfeladatok végrehajtása.

Elsőként a célokat a magyar D-20-as üteg pusztította az amerikai tűztámogató csoport kérésére, majd az amerikai alegység önjáró aknavetői következtek. A csapatok mindkét esetben angol nyelvű kommunikációt és a NATO-elvek szerinti tűzkérés szigorú metódusát alkalmazták, nappal illetve éjszaka. Ez utóbbinál, zárásként koordinált világítási tűzfeladatot is sikerült nagy precizitással végrehajtaniuk. Ez azt jelentette, hogy a célterületen az ellenség vélt erőit az amerikai aknavetők világító gránátjai folyamatosan megvilágították, mindeközben a magyar tűzmegfigyelők a célt felderítették, majd azt a D-20-as üteg repeszgránátokkal pusztította. Az éleslövészeten részt vettek a MH 86. Szolnok Helikopterbázis Előretolt Repülésirányító Csoport és a MH 2. v. Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár JTAC-jei, illetve utóbbi jelöltjei is, akik éles lőszerrel elsőként hajtottak végre a 101.Tüzérosztállyal tűzkéréseket.

Hétvégén sem pihentek, hiszen a tüzérosztályhoz hamarosan érkező PzH2000 önjáró tarackok új szemléletű alkalmazását is előkészítették. Ennek a kiemelt és egyben nagy szakmai kihívásokat tartalmazó feladatnak megfelelve az 1. üteg Németországban kiképzett tisztjei, altisztjei a szombati napon egy PzH-üteg tüzelőállás-körlet felderítést hajtottak végre, amelyet az osztály gyakorlaton részt vevő állományának helyszínről-helyszínre módszertani jelleggel be is mutattak. Míg vasárnap megtekinthették a tüzérségi célterületet. Itt elemezhették mind a célokra kilőtt gránátok hatásait, mind a tüzérfelderítők által a korábban az éleslövészet alatt műszerekkel észlelt eltérések, megfigyelések helyességét.