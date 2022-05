A Vértes Agorája mellett a városrészi művelődési házak is bekapcsolódtak az idei gyereknapi programkavalkádba. Így a Csónakázó-tó mellett Alsógallán, Bánhidán, Kertvárosban és Felsőgallán is színvonalas gyerekelőadások várták a családokat. Báb-és meseszínházzal, bohócokkal és látványos produkciókkal kedveskedtek egész hétvégén. Ám a nagyszabású városi rendezvényt vasárnap rendezték a tóparton, Tótágas címmel. Volt arcfestés, valamint rengeteg ügyességi játékkal és pihenősarokkal készültek a szervezők. Az érdeklődők kézműves sarokban kipróbálhatták a vesszőfonást, a gyöngyözést és nemezelést, de agyagozni is lehetett.

Nagy sikert aratott az állati jó bemutató és öröm volt látni az önfeledt gyermeki arcokat, miközben kapkodtak az óriásbuborékok után. A kimerítő ugrálás csak bemelegítés volt sokak számára: a bátrabbak kalandparkban bizonyíthattak. Nagy volt a sor a vattacukorárusnál, de a hintáknál még többen sorakoztak. Mindhiába a borsos árak: az elmaradhatatlan hangulatfelelős, a körhinta és a dodgem sem hiányozhatott a programból. Héliumos lufit is lehetett vásárolni, és ha már léggömb: kétségkívül a legnagyobb meglepetésnek a hőlégballon számított. Az ötlet nagyon jónak bizonyult, a megvalósítás már kérdéses volt. Az utolsó órákban még talány övezte, vajon az egyre erősödő széllökések és a várható eső keresztülhúzza-e a számításokat. A másik nagy attrakció a drótkötélpálya volt, melynek hála a víz fölött lehetett suhanni a szigetre. A mászófallal megküzdve érhettek a magasodó kiinduló állomásra, majd csaknem fél perc leforgása alatt elérték a szigetet.