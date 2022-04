A hagyományokhoz híven idén is megrendezik a településen az egészséghetet, melynek keretében kedden délelőtt a Kálmánfi Béla Művelődési Házban bárki ingyenesen becsatlakozhatott a helyi szeniorörömtánc-csoport próbájába. Az érdeklődők Szegedi Judit oktató segítségével sajátíthatták el a lépéseket, a résztvevők vidáman tanulták meg a koreográfiákat. Csapucha Katalin, az intézmény vezetője elmondta, hogy az önkormányzat szociális, egészségügyi és közművelődési bizottságának munkatervében minden évben szerepel az egyhetes rendezvény, mellyel az egészség fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. A programsorozathoz kapcsolódva a napokban falutakarítási akciót is tartottak, melyhez a fiatalok és idősebbek is csatlakoztak, míg az iskolában tematikus egészségnapot rendeztek, ahol a káros szenvedélyek is szóba kerültek. A lakosok csütörtökön ingyenes hallásvizsgálaton, pénteken pedig bőrgyógyászati szűrésen vehetnek részt. Emellett újraindulnak a baba-mama klub foglalkozásai is.