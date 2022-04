Újabb fejlesztésről adhat hírt portálunk: megújult a sváb település egy része, kicserélték a több mint negyven­éves Széchenyi utca aszfaltos burkolatát. Az útfelújítás a belügyminisztériumi pályázat 20 millió forintos támogatásából jött létre, amely csaknem 10,6 milliós önkormányzati önrésszel is kiegészült, így tavaly októberben munkához is láthattak a szakemberek.

Az utcára már nem lehet panasz

Március 28-án bejáráson vehetettek részt munkatársaink, amelyen Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség ország­gyűlési képviselője és Grúber Zoltán polgármester mondta el a fontosabb tudnivalókat. A legszembetűnőbb változást az útfelület jelenti, amelyen jól meglátszott az idő vasfoga. Az ott élők szerint a felújítás már váratott magára, hiszen több mint negyvenéves aszfaltozott utcában lett burkolatcsere. Az utcára már nem lehet panasz, szegélyt is kapott a 400 méteres szakasz. Orlovits Aranka látta vendégül a projektgazdákat, családi háza teraszán. A házigazda sós harapnivalóval és süteménnyel kedveskedett az érkezőknek. Aranka volt az élő bizonyíték arra, miért is olyan híres a kecskédi vendégszeretet.

A bölcsőde és a művelődési ház is korszerűbb lett

Grúber Zoltán polgármester portálunknak beszélt a fejlesztésekről. A bölcsőde, a csapadékvíz-elvezetés és az orvosi lakás korszerűsítése mellett egyik fontos projekt a művelődési ház felújítása. Mint megírtuk, januárban kezdődtek a munkálatok, aminek keretében új burkolatot kapott az intézmény földszinti terme, valamint kicserélték az álmennyezetet. Ezenkívül kifestettek az intézményben, új belső nyílászárók kerültek be és felszereltek korszerű lámpatesteket. Az emeleten is szembetűnő a változás, a szakemberek felcsiszolták a színházterem parkettáját, valamint az emeleti előtér padlóburkolatát is kicserélték.

– Nagy öröm ez a felújítás, már nagyon vártuk a pályázati lehetőséget. A Magyar Falu Programban csaknem 25 millió forintot nyertünk, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése címszó alatt. A munkálatok január 4-én kezdődtek, és nagy köszönettel tartozom, hogy három hónapon belül megvalósulhatott az 1964-ben épült intézmény fejlesztése – nyilatkozott Grúber Zoltán.



Kultúrcsoportok próbáinak helyszíne - A művelődési ház a műszaki átadót követően április elsején hivatalosan is megnyitja kapuit a látogatók és a kulturális csoportok előtt. A sváb település civil szervezetei többnyire a kultúrházban próbálnak. Többek között a néptáncosok is gyakran megfordulnak a központban, emellett a nyugdíjasok találkozóinak is rendszeresen helyt ad az intézmény. A felújítás január negyedikén kezdődött és csaknem három hónap elteltével nyithatja majd ki kapuit a kultúra kecskédi központja.