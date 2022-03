Az elmúlt harminc évben a kormányok elsőként a multikat szolgálták ki, emiatt a munkavállalói társadalomban nagy változásokra van szükség – jelentette ki Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom térségi országgyűlési képviselője a Széchenyi téren tartott utcafórumon. A politikus leszögezte: a béremelésen túl erősíteni kell a szakszervezeteket, hogy a munkavállalók megfelelő érdekképviselettel rendelkezzenek.

Lantos János a postánál felállított standnál a Virradat programról is beszélt az érdeklődőknek. Elmondta, hogy egy megfelelő stratégia mentén kellene felépíteni az önálló magyar nemzetgazdaságot, ennek egyik legfontosabb eleme a mezőgazdaság fejlesztése lenne. Úgy gondolja, a rendszerváltás óta hatalmon lévő pártok nem aknázták ki a lehetőséget, pedig hazánk agrárium szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik. A képviselőjelölt a „COVID-diktatúráról” is szót ejtett: a párt szerint anyagilag kártalanítani kell a vakcina mellékhatásaitól szenvedőket, és a kötelező oltás megtagadása miatt kirúgott munkavállalókat is.