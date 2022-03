A Ho-Máhr Trans Kft., a Gelbmann Kft. és a VOSZ megyei szervezete a komáromi Foxconn Hungary Kft-vel és számos megyei vállalattal, kis céggel, iskolával, óvodával, magánszeméllyel kiegészülve egészen elképesztő, minden előzetes várakozást felülmúló mennyiségű adományt gyűjtött össze és juttatott el az Ukrajnából menekültekhez a napokban. A fuvarosok és segítőik egy 24 tonnás kamiont és egy 3,5 tonnás transportert töltöttek meg csordultig mindennel, amire a nehéz helyzetbe került, otthonaikat hátrahagyni kénytelen ukrajnaiaknak csak szükségük lehet.

Ahogyan arról Honosiné Máhr Ágnes beszámolt, a segítőkészség abban is megnyilvánult, hogy az emberek adományaikat lelkiismeretesen feliratozva, címkézve, dobozolva, átadható állapotban hozták, a kollégák pedig pakoltak, fóliáztak, raklapra rakták a temérdek segítséget. Voltak cégek, akik raklapnyi adománnyal jöttek, de a magánszemélyek, családok is segítettek, ahogyan tőlük telt: akár egyetlen szatyorral, a sajátjából adva vagy 2-3 ezer forint értékben bevásárolva a háború elől menekülők számára, átérezve a nehéz helyzetet.

A süttői óvoda, a tatai Talentum Iskola gyermekruhákkal segített, amit a tantesület hozott át egy kisbusszal és 3 személyautóval. Kurucz Erika tatai mesterfodrász és kollégái valamint Perger-Dobsa Krisztina csatlakozásával további gyűjtőpontok alakultak, de felsorolni is lehetetlen milyen sokan csatlakoztak a gyűjtéshez.

– Rengeteg élelmiszert, higiéniai termékeket, kézfertőtlenítőt, de még állateledelt is kaptunk, érkezett alma, befőttek, 3 raklapnyi pelenka, felsorolni is lehetetlen, mennyi minden. Nagyon-nagyon óvatos becsléssel is eléri a 25 millió forintot az értéke annak a szállítmánynak, amit végül útjára indíthattunk a határ felé – számolt be az akció sikeréről Honosiné Máhr Ágnes, hozzátéve, hogy az elmúlt 12 év jótékonysági munkája során rengeteg Segítő Jóbarát csatlakozott hozzájuk, akik, mint mindig, most is a nemes ügy mellé álltak.

Hálásan köszönjük nekik, hogy ilyen nagy méreteket ölthetett ez az akció, és köszönjük minden munkatársunknak is, akik kivették a részüket munkaidőn túl is a munkából. Erről szól a segítségnyújtás, hogy mindenki annyit ad, amennyit ő tud, mert azt szívből adja.

– így foglalta össze gondolatait az egyik főszervező, aki a Géringer Kft-vel, a VOSZ megyei szervezetével fogott össze.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezetének elnöke, Pordán Zsigmond elmondta, mindig is jellemző rájuk, hogy odaállnak az ügyek mellé, ahol segítségre van szükség, így örömmel csatlakoztunk ehhez az összefogáshoz is, és a lehetőségeinkhez képest adományoztak törölközőket, tisztálkodási eszközöket és élelmiszert.

– A tatabányai önkormányzat gyűjtését is támogatjuk: a VOSZ megyei szervezete 100 ezer forinttal segít a megyeszékhely testvérvárosának, az ukrajnai Tiszapéterfalvának. Ezen kívül a VOSZ országos szervezete 5 millió forinttal segíti Vásárosnamény önkormányzatát, amelyet a településiek a menekültek javára fordítanak – tette hozzá az elnök.

Mint azt Gelbmann-Szigetvári Csenge, a Gelbmann Kft. szervezetfejlesztési vezetője elmondta, a Ho-Máhr Trans-szal ők is mindig is szívesen álltak, állnak jó ügyek mellé. Most pedig arra gondoltak, biztosan van a megyében annyi segíteni akaró ember, akikkel összefogva „egy nagyobb adag segítséget” nyújthatnak a rászorulóknak. A siker azonban minden várakozásukat felülmúlta.

Várásosnaménybe, a határ mellé azonnali segítséget jelentő, gyorsan átadható adományok indultak útnak: konzervek, gyümölcslevek, víz, csokoládé, gyümölcspüré, tápszer és egyéb élelmiszerek, míg Ásotthalomra, oda, ahol 200 menekült, anyák és gyermekeik sok esetben egy szál ruhájukban kerestek biztonságot, a segítségnyújtás következő lépéseként higiéniai termékek és ruhák, tápszer, pelenka kerültek.

– Jó volt látni és átélni, hogy gyakorlatilag megrohamoztak minket az adományozó szándékú cégek és magánszemélyek és persze a saját munkatársaink. Volt cég, akik Budapesten és Veszprémben gyűjtöttek, amit aztán eljuttattak hozzánk. Elmondhatatlanul hálásak vagyunk az embereknek, hogy a vasárnap este közzétett felhívásunkra így és ilyen gyorsan reagáltak. Úgy látom és arra készülünk, hogy hosszú távon kell segítséget nyújtanunk ezeknek az embereknek, akik alól teljesen kihúzta a háború a talajt, a gyermekeken, akik, elvesztve biztonságos otthonukat és környezetüket, hatalmas traumát éltek és élnek át. Tudniuk kell, hogy segítséget kapnak a bajban – fogalmazott Gelbmann-Szigetvári Csenge.

Az összefogáshoz csatlakozott a komáromi telephelyű Foxconn Hungary is. Mint azt Tálos Péter ügyvezető igazgató elárulta, cégük fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, így folyamatosan keresi a lehetőségeket a segítségnyújtásra.

– A szomszédunkban bekövetkezett humanitárius katasztrófában emberek, családok addigi élete tört össze, egzisztenciák váltak semmivé néhány óra, nap leforgása alatt. Feladatunk segíteni rajtuk akár hosszú távon is. A gyűjtéshez csatlakozva megkérdeztük, mire van még szükség, kollégáink pedig beszerezték a szükséges termékeket, főként élelmiszert. Dolgozóink körében is szervezünk gyűjtést, hogy keretet adjunk az ő adományozó szándékuknak is. A cég a jövőben is figyelni, hol van ránk szükség, és készek vagyunk segíteni a bajba jutottakon akár szálláslehetőségekkel is, hogy fedél legyen a fejük felett – mondta az ügyvezető, hozzátéve: hiszi, hogy túl a mostani, kezdeti felbuzduláson, egészen addig kell segíteni egy elhúzódó helyzetben is, ameddig erre szükség van.