A vasárnapi erős szél Tatán több helyen is okozott fakidőléseket, ágak leszakadását. Purgel Zoltán alpolgármester ezzel kapcsolatosan elmondta:

– A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. a szélvihar ideje alatt csak a legfontosabb elhárítási munkákat tudta elvégezni, mivel az időjárási körülmények miatt a munkavégzés élet és balesetveszélyes volt. A rossz idő elmúltával azonban rögtön megkezdték a fák elhordását illetve a tereprendezési munkákat, melyeket a következő napokban is folyamatosan végeznek majd. Január 31-én többek között az Angolparkban és az Öreg-tó partján dolgoztak, valamint elkezdték a tóparti korlát helyreállítását is a Kastély térnél, ahol múlt hét pénteken dőlt rá egy vastag faág a korlátra, összezúzva két tartóoszlopot is.