Számos programmal készülnek

Az emlékév bizottság tavaly novemberben sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a 2022-es esztendő Fellner Jakab Emlékév lesz a városban, az építész születésének 300. évfordulója alkalmából. Fellner Jakab (1722–1780) a tatai uradalom egykori építőmestere, a magyarországi barokk építészet egyik legjelentősebb alakja volt, aki 1743-ban került a településre és munkássága nyomán megalkotta a város arculatának máig ható alapjait. A tiszteletére szervezett emlékévre számos programmal készülnek a szervezők: előadásokkal, vetélkedőkkel, koncertekkel, kiállítással és szakmai konferenciával.

300 év múltán is ismert

Michl József polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: – Nagy köszönettel tartozunk Rigó Balázs alpolgármesternek, Kaszál Józsefnének, a Fellner Jakab Kulturális Egyesület titkárának és Dr. Schmidtmayer Richárdnak, a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának, hiszen ők hárman ültek össze és találták ki részleteiben is mindazt, amire ebben az emlékévben sor kerül. Fellner Jakab olyan egyénisége volt a városnak, akiről nem lehet nem megemlékezni, hiszen ha valakinek az életműve még 300 év múltán is ismert és szeretett, emlékeznek rá, könyvet írnak róla, az biztosan fantasztikus ember volt. Jó lenne őt idén a programokon keresztül úgy megismernünk, hogy tanulva tőle méltón továbbadhassuk mindazt, amit ránk hagyott.

A nyitó előadáson részt vett Bencsik János országgyűlési képviselő, aki a helyszínen elmondta: – Ahol az Esterházyak valami gazdasági és térszervező erőként megjelentek, ott megjelent velük az a magasabb kultúra is, amely az építészet késő barokk stílusát és ezzel együtt Fellner Jakab munkásságát magával hozta. Ez az, amit mi megörököltünk, és ez az, amit mi becsülünk, mert ez az örökség használati értékkel is rendelkezik amellett, hogy esztétikus.

A Fellner-emlékév nyitó előadása az „Úton a nemessé válásig – 300 éve született Fellner Jakab építőmester” címet viselte. Stegmayer Máté muzeológus, a Fellner Jakab Facebook-oldal szakmai szerkesztője elmondta, nincs lehetőség arra, hogy egy ilyen alkalommal teljesen bemutassák a fellneri életművet, ezért a nyitó előadás célja inkább az, hogy áttekintést adjon az építőmesterről.

Színes lesz a rendezvény és a programkínálat - A tatai emlékévhez kapcsolódóan egy új, Fellner Jakab nevét viselő helytörténeti közösségi oldal is elindult útjára a Facebookon. Ahogyan a város honlapján is olvasható: az oldalt az önkormányzat a tatai múzeum, és a Fellner Egyesület együttműködésével és szakmai támogatásával működteti, s heti rendszerességgel jelennek meg rajta olyan posztok, melyek Fellner tevékenységét, életét mutatják be. Mint írják, az érdekes tartalmak mellett azért is érdemes követni az oldalt, mert azon az érdeklődők megtalálják az emlékév programkínálatát. Emellett a színes programokról rendszeresen beszámol a következő hónapokban az önkormányzati weboldal, Tata Város Hivatalos Facebook-oldala, a Tatai Városkapu újság, illetve a Tatai Televízió is.