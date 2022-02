A szintén a Magyar Falu Program (MFP) keretében korszerűsített épületben megrendezett fórum előtt Gyopáros Alpár a sajtó képviselőinek felidézte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök még 2018-ban hirdette meg, majd 2019-ben írták ki az első pályázati felhívásokat. A politikus szerint az eltelt három év alapján komoly eredményeket mutathatnak fel és kijelentette, hogy a magyar falvak a reneszánszukat élik.

Gyopáros Alpár hangsúlyozta: az MFP kiírásakor megfogalmaztak egy általános célt is, miszerint olyan életminőséget szeretnének kínálni a kistelepüléseken élők számára, mellyel az otthonmaradásra, illetve a szülőfaluba való visszatérésre is ösztönözhetik őket. A kormánybiztos emlékeztetett arra is, hogy 2018-ban még 2500 olyan település volt Magyarországon, ahol drasztikusan csökkent a népességszám. Ezzel szemben az MFP sikeressége révén már 1000 helységben megfordult a trend.

A kormánybiztos szerint régebben általános jelenségnek számított, hogy a fiatalok, gyermeket vállalók elköltöztek a községekből. Mindez azzal is magyarázható, hogy a falvak bizonyos fejlesztések – utak állapota, intézmények hiánya – tekintetében több évtizedes lemaradásban voltak.

– Teljesen hétköznapi tapasztalat, hogy egy fiatal család úgy dönt, hogy azért költözik el a városba, mert ott helyben a faluban nincs, vagy nem olyan minőségű az óvoda, mint a városban – tette hozzá a politikus.

Gyopáros Alpár a jövővel kapcsolatban elárulta: az MFP-t a falvak írják és mivel elsősorban a kistelepülések polgármestereivel állnak kapcsolatban, így gyakorlatilag valós igényeken alapulva írhatják ki a pályázatokat. Például az elmúlt három évben olyan alprogramok is indultak, melyek révén jelentősen kiegészült és fejlődött az önkormányzatok eszköz- és járműállománya. Hozzátette azt is, hogy az önkormányzatok mellett már civil szervezetek, egyházközségek is élhetnek az MFP nyújtotta lehetőségekkel, gyakorlatilag folyamatosan konzultálnak a falvakban élőkkel.

Végezetül arról beszélt, hogy idén már 70 milliárd forint értékben hirdettek meg pályázatokat, emellett az idei évre tervezett keresztösszegből továbbá a falusi CSOK-ot, illetve 1500 kilométer hosszúságú mellékút felújítását is finanszírozni fogják.

Népességmegtartó erővel is bír A fórumon Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Pallagi Tibor polgármester mondta el a gondolatait. A község vezetője kiemelte: a kistelepüléseknek fontosak a pályázatok, hiszen a beruházásoknak népességmegtartó ereje is van. Erős Gábor, a Fidesz-KDNP térségi országgyűlési képviselőjelöltje a kormány egyik legsikeresebb programjának nevezte a Magyar Falu Programot. Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke többek között arról beszélt, hogy az önkormányzatok az MFP révén több olyan fejlesztést is megvalósíthattak, amelyekre például az Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), illetve egyéb pályázatok keretében nem nyílt lehetőség.