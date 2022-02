Jelentős városfejlesztési, illetve környezetrendezési eredményeket hozó 2021-es esztendő van mögöttünk. Remélem, hogy a 2022. évben is terveinknek megfelelően alakulnak majd programjaink – mondta dr. Tittmann János polgármester a Dorogi Magazin januári műsorában.

A tájékoztató videóban elhangzott, hogy idén is sok értéket, örömöt jelentő építést, felújítást, illetve programot szeretnének szervezni, majd rátért a legfontosabb projektekre. Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy új, szilárd burkolatot kapjon a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ előtti útszakasz, ráadásul a járdákat és a felszíni vízelvezetést is szeretnék rendezni. Sőt, dr. Tittmann János bejelentette azt is, hogy a kivitelezést követően a megújult útszakaszt Mosonyi Albertről fogják elnevezni.

A polgármester tájékoztatása szerint a Köztársaság út mentén található lakótelep környezetét is rendezni fogják, a lakótömbökhöz vezető kis utcákat is új burkolattal látják el, emellett a zöldterület is megújul.

Az egyik legnagyobb volumenű tervük az egykori Dózsa György Általános Iskola épületének átépítése, átalakítása, ahová a Bécsi úton működő Erkel Ferenc Zeneiskola költözhetne be. Az intézmény már kinőtte mostani helyét, így a helyi alapfokú művészeti oktatás szempontjából is előrelépést jelentene a projekt.

Dr. Tittmann János megjegyezte: régóta tervezik az alábbi beruházást, az építészeti tervek is már megvannak, így minden attól függ, hogy pozitívan bírálják-e a pályázatukat és hogy a projekt részesül-e támogatásban.

Kilátó - Időnként felmerül a város jelképének számító, a kálvária tetején található aknatoronynak kilátóvá alakítása, mely érthető módon kifejezetten foglalkoztatja a dorogiakat. Dr. Tittmann János a Dorogi Magazinban árulta el, hogy a létesítmény felújításával, átépítésével kapcsolatos koncepciójuk bekerült a „kilátóprogramba”, így a gyönyörű panorámával rendelkező Kálvária-domb a szabadidős sporttevékenységek, természetjárás és kirándulás nagyszerű célpontjává válhat.