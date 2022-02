A Gerecse lábánál, Tatától néhány kilométerre fekszik a festői és csendes kis település, Tata városrésze, Agostyán. Hatszáz lakóját és a falut a 200 éves katolikus templom „tartja szemmel”. De talán itt egy kicsit túlságosan nagy a csend, a helybeliek úgy érzik, magukra maradtak, kulturális és sportélet híján. Egyebek mellett erről is beszélgettünk az Agostyánon élő Rozmann-né Major Erikával.

Összejövetelekre vágynak

– Ma már több, mint százan vagyunk, akik szeretnénk igazi közösséget alkotni – emelte ki Erika. – Hogy mi köt össze bennünket? A szeretet, az egymás elfogadása, tisztelete és az igény, hogy részesei lehessünk egy olyan közösségnek, amely igényes kulturális eseményekre, sportprogramokra, vagy „csak” baráti összejövetelekre vágyik. Mindehhez persze kellene egy épület, ahol összejöhetnénk, beszélgethetnénk, programokat tervezhetnénk és valósíthatnánk meg. Erre a legalkalmasabb a falu kultúrháza lenne.

Birtokba vehetik a faluházat

A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonát képező kultúrházat jelenleg egy társaság bérli, de az egyesület tagjai szeretnék a későbbiekben átvenni és működtetni az intézményt. A civil szervezet januári ülésén a helyi német nemzetiségi önkormányzat megismerte az Agostyánért Egyesület programját és maximális támogatásáról biztosította az egyesületet. Ezért van arra remény, hogy néhány hónapon belül teljes egészében birtokba vehetik a faluházukat.

– Az első és legfontosabb programunk a Nyitott kultúrház elnevezésű – mondta Rozmann-né Major Erika. – Ez azt jelenti, hogy hetente egy-két délután mindenki előtt megnyitjuk a házat, amelyet rendezvényekkel töltünk meg. Érdeklődési körök szerint klubokat alakítanánk ki. Ilyen lenne a hagyományőrzők klubja. Mivel a helyi lakosság nagy része német nemzetiségi felmenőkkel rendelkezik, így a sváb tradíciók ápolása, újraélesztése kapna szerepet dalkör, tánccsoport formájában. De szeretnénk működtetni ízőrző-, ifjúsági- és turisztikai klubot is. Terveink között szerepel pingpong- és csocsóasztalok vásárlása, amelyeket heti rendszerességgel vehetne igénybe minden korosztály. Jelenleg már működik a zumbakör és a jóga a faluház kistermében.

Disznóvágás és húsvéti fesztivál

Az egyesület alapító tagja szólt arról is, hogy szeretnének falusi disznóvágást is szervezni, továbbá farsangi sváb bált, gyermeknapot és őszi ízek fesztiválját. De már most terveznek Mikulás-délutánt, szilveszteri kolbásztöltést és -sütést.

– Az Első Agostyáni Húsvéti Fesztivál, amelyet az idén áprilisra tervezünk, reményeink szerint rendkívül színes programokkal várja majd a kicsiket és nagyokat – mesélte Major Erika. – Jelenleg csak saját anyagi forrásainkra támaszkodhatunk, a tagdíjakra, adományokra. Ám nagyon reméljük, hogy a kezdeti óriási lelkesedés nem hagy alább. Hiszem, hogy az agostyániak is képesek egy értékes, kulturált, hagyományaikat tisztelő és ápoló közösséget létrehozni.