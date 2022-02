Sokan szeretik ezt a napot, mások azt mondják, egész évben illő odafigyelni párunkra. Már a hétvégén felbukkantak a szívek, a szerelem szimbólumai a kirakatokban. Például a főtéri fehérneműüzletben, ahol Tóth Gyöngyi az utolsó simításokat végezte a felöltöztetett próbababán. Az eladó ügyelt a harmóniára: a bordó szatén pizsamához színben passzoló köntöst igazított. Készült szív formájú, állatmintás pénztárcakkal és szerelemdíszes harisnyákkal is.

– Csodaszép fehérneműt választott egy hölgy a minap. Meglepetéssel készül párjának – mesélte Gyöngyi, aki szintén meglepődött, mikor kiderült, az asszony hatvanéves is elmúlt. – Kell ennél jobb bizonyíték arra, hogy a szerelem kortalan? – hangzik a költői kérdés.

Szintén látványos kirakattal és színes-illatos választékkal kedveskedik vásárlóinak a főtéri virágbolt. Éppen egy hatalmas, szív alakú ajtódísz készítésében zavarjuk meg Havelda Editet.

– Meglepő, de a tavaszi díszeket keresik a vásárlók. Legalább annyira, ha még nem jobban, mint a valentinosokat – felelte Edit a kérdésünkre, mikor a Valentin-nap előtti forgalomról kérdeztük. A virágkötő egyben üzletvezető is. Azt mondta, az ünnepnapon leginkább a vörös rózsa és a tulipán fogy. Előbbi szálanként 1100 forint, utóbbiért 490-et kérnek.

Már napok óta piros papírszívek és rózsaszirmok díszítik a Vértes Center üzleteinek kirakatait is. Az ajándékboltban szívet tartó macikra bukkanhattunk, szeretlek felirattal. De lufikból, bögrékből és kulcstartókból is nagyon széles a választék. A gravírozónál érdeklődtünk tovább. Vásárlóik nem kapkodnak, jól tudják, hogy még az utolsó pillanatban is kérhetők díszes, vésett betűs tárgyak.

A gyorséttermek szív alakú pizzákkal is készülnek, napok óta szerelmi bájitaloktól roskadoznak a boltok polcai.