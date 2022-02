– Úgy látszik, az elmúlt tíz évben a Kanapé szó ugyanúgy hozzám nőtt, mint annak idején a Parnasszus – mondja Turczi István, Tata díszpolgára. – Kicsit a védjegyemmé váltak, büszke vagyok erre. Húsz éve indult Szolnokon a kamaraszínházban az ottani Kanapé, óriási siker volt. Egy-egy Faludy György-, Pege Aladár- vagy Charlie-estre feketepiaci áron lehetett jegyhez jutni. Folytattam Zalaegerszegen, Dombóváron, egy ideig a Duna Televízióban, majd tavaly ősz óta megint Szolnokon. A gyilkos visszatér a tett színhelyére, mint tudjuk.

Thurczi István Forrás: beküldött

Az irodalom és több társművészet megfelelő tálalásban vonzó

– A Kanapé egy olyan zenés, beszélgetős műsortípus, mai kifejezéssel élve talk&show, amely félúton van a „száraz” beszélgetések, és a „produkció” között. Az a kiindulópontja, hogy az irodalom és a társművészetek megfelelő tálalásban igenis lehetnek egyszerre vonzók és színvonalasak, értéket közvetítők és közönségszórakoztatók. A Tatai Kanapé megindulása azért is külön öröm számomra, mert itt születtem, Eötvös-diák voltam, itt éltek a szüleim és anyai nagyszüleim, tehát „hazajáró lélek” vagyok. Havonta jelentkezünk új műsorral, amelynek hozzáadott értéke az lehet, hogy a sztárok, a húzónevek mellett, pontosabban előtt a régió, vagyis a megye és a város feltörekvő fiatal művészei, sportolói, ifjú és már beérkezett tehetségei kapnak bemutatkozási lehetőséget.

Esztergályos Patrik is a vendégek közt Forrás: nemzetisport.hu

Sinkó Ildikó könyvtárigazgató: egy álom válik most valóra A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója, Sinkó Ildikó érdeklődésünkre elmondta, egy álom válik most valóra egy TOP pályázat segítségével. – Régi tervünk, hogy nagyszínpadon egyszerre két-három résztvevővel, színészekkel, énekesekkel, zenészekkel, sportolókkal készítsünk színvonalas kulturális programokat, beszélgetős szórakozási lehetőséget nyújtva a helybelieknek. Nyolc alkalmas ingyenes, de regisztrációhoz kötött sorozatot indít útjára a tatai könyvtár.

Esztergályos Patrik és Takács Nikolas az első este vendége

– A tatai Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőröző, az Exatlon Hungary férfi bajnokát várom február 15-én, a fővendég pedig az énekes Takács Nikolas lesz. A folytatásban is ebben a rendszerben maradunk, hogy a közönség érezze, ezek az estek róluk is szólnak, az ő életükről és környezetükről, ahol a szomszédból is lehet sztár vagy ismert-sikeres ember, ha megvan hozzá a tehetsége és elhivatottsága. Márciusban a csodálatos hangú, tündéri személyiségű Szekeres Adrien, áprilisban a Honeybeast, az ország e pillanatban legnépszerűbb zenekara lesz a vendégem, természetesen Tarján Zsófival, akusztik felállásban.

Takács Nikolas Forrás: Facebook/Takács Nikolas

Májusban megint igazi nagyágyú érkezik: Csuja Imre, aki a jelenkori hazai színjátszás egyik legszerethetőbb alakja, nem mellékesen nagyszerűen szaval és énekel. Az én dolgom az, hogy jók legyenek az estek, a szervezőké pedig, hogy ezek hírét elvigyék az otthoni fotel kényelméből nehezen kimozduló, de a kultúra iránt érzékeny embereknek. Ha jól dolgoztunk, a harmadik est már dübörög. A helybeliekre és a következő négy estre is vannak jelöltek, de róluk majd akkor, amikor már tudjuk a fellépések időpontjait.

Robin Hód és az Utazás törölve A pandémia két éve alatt szerencsére szakmai életemben több jelentős esemény is történt, mondja Turczi István. – Tavalyelőtt a magyar kultúra napján egyetlen magyarként megkaptam a Pro Cultura Hungarica-díjat, ami a magyar irodalom nemzetközi hídfőállásainak erősítéséért kifejtett makacs ténykedéseim visszaigazolása. Hosszú pályám során először jelent meg gyermekkönyvem, mindjárt kettő is: a Robin Hód kalandjai című meseregényem gyors szakmai és közönségsikere után kiadóm buzdítására megírtam a folytatást is, ami tavaly került az olvasókhoz. Műfordítóként fontos pillanat, hogy Utazás törölve címmel napvilágot láttak egybegyűjtött versfordításaim a modern ausztrál, finn, izraeli és skót költészet általam lefordított gyöngyszemeiből.