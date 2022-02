Közeleg a szerelmesek napja, azaz a Valentin-nap. Február 14-re rengetegen készülnek lázasan. Még abban az esetben is, hogy ha évről-évre egyre nagyobb fejtőrést okoz az, hogy mivel is lepjék meg szívük választottját. A naszályi hobbicukrász e remek nap alkalmából ellenállhatatlan édes ötletekkel rukkolt elő.

Vitán felül áll, hogy a cukrászat művészet és sok év tanulás szükséges ahhoz, hogy szemrevaló és ízletes süteményeket tudjanak készíteni az erre hivatottak, hisz a szeretet – mint ismert „hozzávaló” – nem mindig elegendő. Szabina jó ideje mozog otthonosan a konyhában annak ellenére, hogy iskolában sosem tanulta a szakmát. Tortáit, süteményeit azonban olyan színes cukormázzal, extrém díszekkel ékesíti, hogy azok a művészvilágban is sokakat megihletnének. Az elmúlt hónapokban tudását, kreativitását tovább fejlesztette, így most, hogy elérkezett a szerelmesek napja, újra bepillantást nyerhettünk a konyhájába, ami pedig az ő egyik szerelme.

– Az igazat megvallva, nem igazán tölt el rajongással maga a Valentin-nap, az a része már annál inkább, hogy többféle süteményt készíthetek. Erről a napról nekem először az eper és a rózsa jut eszembe, így nem volt kérdéses, hogy készül-e epres-csoki torta. Természetesen igen, ahogyan a macaron sem maradhatott le a listáról. Utóbbi íze egészen rendhagyó – stílszerűen – rózsás lesz. S mivel ez az időszak nem csak a szerelemről, hanem a farsangról is szól, így fánk is készül, de szigorúan csak szív formában – részletezte nagy mosollyal a hobbicukrász.

– Rövidtávú terveim között szerepel, hogy a vonzáskörzetben elkezdem árulni az általam készített süteményeket. Első körben a termelői piacokon gondolkozom. Jelenleg csak a szűk családomnak és a barátaimnak sütök, így a mennyiség is “barátibb”, noha azért ki kell emelnem, hogy a macaron meglehetősen közkedvelt nálunk, így abból akár 30-60 darab is készül hetente – mondta Szabina.

A legédesebb ajándékfánk Ha már a fánkról is szó esett, Szabina megosztotta velünk kedvenc receptjét, amely a Valentin-naphoz és a báli időszakhoz is egyaránt illik: 16-20 darabhoz összesen 500 gramm liszt szükséges, 220 milliliter tej, 25 gramm élesztő, 120 gramm cukor, 2 tojás és 40 gramm puha vaj. A bevonathoz: 100 gramm csokoládé, valamint 10 gramm kókuszzsír. Mint mondja, először hagyományos módon az élesztőt kis cukorral, langyos tejben felfuttatjuk, a többi hozzávalót pedig egy külön tálba összeöntjük, végül a felfuttatott élesztőt hozzáöntjük és összedolgozzuk. Ezt követően, 5 percig dagasztjuk a tésztát, majd félretesszük kelni 1-2 órára. Miután ez megtörtént, lisztezett felületen kinyújtjuk. Tetszőleges méretű korongokat vagy formákat szúrunk, a közepét pedig kivágjuk. Sütőpapírra helyezzük őket, aztán újra kelesztjük. Ha a felsoroltakkal megvagyunk, akkor 170 fokos olajban mindkét oldalát megsütjük. A kész fánkokat ezután papírtörlőre kiszedjük és hagyjuk kihűlni. A mázhoz a csokit megolvasztjuk a kókuszzsírral, végül tetszőlegesen díszítjük. A hobbicukrász hozzátette: „egy szív alakú kiszúró formával bármilyen desszert könnyedén Valentin-napivá varázsolható”.

A hobbicukrász legújabb projektjéről is lerántotta a leplet. A közeljövőben ugyanis szeretne saját receptekkel is dolgozni, ezért számos ízkompozícióval kísérletezik birodalmában. Mint mondja, legfőképpen a francia vonal az, ami igazán megihleti. Reméli, hogy idővel olyan süteményeket is készíthet, melynek ízvilágát és külső textúráját is egyaránt ő álmodta meg.

Szabina elárulta azt is, hogy jelenleg egy olyan desszertdoboz megalkotásán ügyködik, amely teljes mértékben őt jellemezné. A letisztult, ízléses és nem utolsó sorban emlékezetes, névre szóló ajándékcsomaggal szeretteiket lephetnék meg majd a vásárlók.