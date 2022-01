Schmelcz Gézáné Ildikó, a Kemence Egyesület vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, amikor feltették a Facebookra kezdeményezésüket, nem telt bele tíz perc, és már csörgött is a telefonjuk. Egy komáromi cég, a Solymos Kft. hívta őket, mondván, szívesen támogatnák célkitűzésüket, az ingatlan megvásárlását. Ők, és azóta már több cég, magánszemély is utalt, további vállalatokkal is tárgyalnak.

Az egyesület vezetője arról is beszélt, minden társadalmi vállalkozási konferencián, ahol előadóként részt vett, szó esik a társadalmi hatásról, azaz arról, kinek a tevékenysége milyen hatást ér el a társadalomban. Úgy vélekedett, ez a mostani vállalás is a megmérettetésük egyik fordulója.

– Az első forduló az volt, amikor tavaly elkezdtük az élelmiszermentést – mondta. – Tizenkét szervezetet sikerült összefognunk, akikkel közösen osztjuk ki az élelmiszert a rászorulóknak. Úgy érzem, ez is azt jelzi, jó úton haladunk.

A támogatott lakhatással azoknak a fogyatékkal élőknek biztosítanának otthont, akik dolgoznak. Egy segítő támogatná őket a mindennapi teendők elvégzésében. Jelenleg dolgozóik 40 százaléka megváltozott munkaképességű, akik között többnek már idősek a szülei, szeretnének gondoskodni gyermekük jövőjéről. A támogatott lakhatás lehetőséget nyújt az önállóság megtartására és egyben biztonságot is ad hosszú távon. Mivel a közelben eddig nem volt ilyen szolgáltatás, fontosnak tartották, hogy belevágjanak.

A támogatóknak három alkalommal is koncertet szerveznek, első alkalommal népszerű operettslágerekkel örvendeztette meg a közönséget Bányoczky Nóra és Békefi László. Február végén Vadkerti Imre lép majd fel.