Mint a mesében 41 perce

New York után a párizsi divathétre is meghívták a tatabányai divattervezőt

Zábráczki Dóra divattervező táskái már meghódították New Yorkot, most a párizsi divathétre is meghívást kapott.

Kemma.hu Kemma.hu

Forrás: Razabra/ Facebook

Forras: Razabra/ Facebook

Korábban beszámoltunk már Zábráczki Dóra, tatabányai divattervező sikeréről: a különleges táskák Dóra vértesszőlősi műhelyéből egészen az amerikai kifutókig jutottak. A történetnek azonban itt nincs vége: a napokban Dóra arról számolt be alkotói közösségi oldalán, hogy táskáival meghívást kapott a februári Paris Fashion Week-re is.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában