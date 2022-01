A négy silóból álló, 40 ezer tonnás gabonatároló rendszer kiépítésével az éves őrléshez szükséges búza mintegy kétharmadát tudja a vállalat a telephelyén tárolni. Ezzel a projekttel pályázott a Gyermelyi Zrt. Hétfőn a cég központjában a beruházás megvalósításához szükséges támogatói okiratot is aláírta Farkas Sándor parlamenti államtitkár és Tóth Béla, a cég elnök-igazgatója.

A Gyermelyi Zrt. pályázott a támogatásra (Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra)

A Megújuló vidék, megújuló agrárium program a vidék gazdaságának gerincét adó agrárium és élelmiszer-termelés teljes modernizációját célozza. A terv, hogy 2022 nyaráig – a beérkezett támogatási igények függvényében – a jelenleg rendelkezésre álló teljes, majdnem háromezermilliárd forintos keretösszegre érkezett pályázatokról döntés szülessen.

– A rendszerváltáskor privatizálták a magyar élelmiszeripart, különösen a feldolgozószektort, mi pedig abban reménykedtünk, hogy a külföldről érkező befektetők hozzák a legmodernebb technológiákat, és a magyar termékek ezzel majd meghódítják egész Európát – emelte ki az esemény kapcsán Farkas Sándor. – Be kellett látnunk, hogy nem ez történt, hanem a feldolgozóüzemeket bezárták, és hazánkat visszanyomták az alapanyag-termelő kategóriába. A nyersanyagot kivitték külföldre, a saját üzemeikben feldolgozták, majd a készterméket visszahozták hozzánk értékesíteni. Ezen a helyzeten változtatunk az ilyen jellegű pályázatok kedvező elbírálásával.

Tóth Béla elnök-igazgató és Farkas Sándor miniszterhelyettes(Forrás: Zantleitner Ingrid / 24 Óra

A kis híján 3 milliárd forintos beruházáshoz az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése program keretében 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami forrást kap a gyermelyi vállalat.

Folyamatos fejlődés Gyermelyen A Gyermelyi Zrt. sikerének titka, hogy a megtermelt eredmény nagy részét a technológia és minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésére fordítja. A cégcsoport az elmúlt öt évben 22 milliárd forintot fordított beruházásokra. A fejlesztések révén európai mértékkel is modern és nagy kapacitású termékpályák jöttek létre, így a versenyképesség is jelentősen nőtt. Az idén a liszt és tojás termékpálya fejlesztése, bővítése a cél. A legmodernebb, automatizált technológiák bevezetése mellett, a piac bővülésnek köszönhetően a cégcsoport növelni is tudta dolgozói létszámát is. A vállalatcsoport mind a hazai élelmiszeripari hagyományokat, mind pedig üzleti modelljét tekintve igazi magyar sikertörténet.

Tóth Béla elmondta, hogy az elmúlt évben 155 ezer tonna gabonát őröltek az üzemeik, azonban ezzel elérték a teljesítőképességük határát, ezért is szükséges a további bővítés. A mostani beruházásnak köszönhetően további évi 90 ezer tonnával emelkedik a vállalat őrlési kapacitása, amely lehetővé teszi a növekvő kereskedelmi igények biztos kiszolgálását és az expanzió folytatását.

Az idén tavasszal átadásra kerülő új malommal jelentősen növekedik a Gyermelyi őrlési kapacitása és lisztértékesítése, ez maga után vonja a gabonatárolás mennyiségi bővítését, minőségi fejlesztését.